Госагентство по автодорогам Азербайджана огласило итоги минувшего года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с «Планом мероприятий» на 2019 год в Азербайджане были завершены 56 проектов по строительству, реконструкции и ремонту дорог общей протяженностью 1,377 тысячи километров.

Об этом сообщил председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов на заседании коллегии Агентства, посвященном итогам 2019 года и задачам на 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По словам Мамедова, в число этих проектов входят строительные работы по семи проектам республиканского значения, 39 сельским дорогам, 10 проектам межпоселковых дорог Баку, 14 новым мостам и семи пешеходным переходам.

«За счет средств целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги» выполнены работы по строительству, реконструкции и ремонту трех дорог республиканского значения общей протяженностью 43,8 километра, а также работы по 13 проектам сельских автомобильных дорог общей протяженностью 79,3 километра. Кроме того, выполнены работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог в Баку общей протяженностью 197,6 километра», - отметил Мамедов.

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