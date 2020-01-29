Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)

29 января 2020 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году в Сабунчинском районе были заасфальтированы 135 улиц и дорог протяженностью 87 километров, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении отмечается, что вышеуказанные работы были проведены в течение 2019 года в поселках Маштага, Бакиханов, Рамана, Сабунчи, Кюрдаханы, Забрат и Пиршаги Сабунчинского района Баку.

«Согласно распоряжению, подписанному главой государства о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Сабунчинском районе, ГААДА продолжает комплексные мероприятия на территории данного района и в 2020 году», - отмечается в сообщении агентства.

Также сообщается, согласно подписанному распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Пиршаги, Забрат, Рамана и Маштага Сабунчинского района Баку первоначально было выделено три миллиона манатов.

«Ремонтные работы в основном проводятся на улицах и дорогах, эксплуатируемых без капитального ремонта в течение длительного времени. Так, ремонтные работы ведутся на улицах А.Агазаде и А.Меликова поселка Пиршаги, территории «Баглар массиви», улице С.Вургуна поселка Маштага, улице Р.Ахундова поселка Забрат, улицах И.Рахманова, М.Гафарова, Дж.Джаббарлы и Ханлара поселка Рамана», - сообщает Агентство.

Также отмечается, что работы, проводимые в соответствии со строительными нормами и стандартами, находятся под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что объем ремонтных работ на указанных территориях осуществляется за счет первоначально выделенных средств. В соответствии с выделенными средствами на очередных этапах предусматривается проведение ремонтных работ и на других улицах и дорогах, нуждающихся в ремонте в указанных поселках.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
  • Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)
Новости по теме
Госагентство по автодорогам Азербайджана огласило итоги минувшего года (ФОТО)
Строительство 28 января 14:28
Реконструкция одной из дорог Азербайджана завершится к середине года
Строительство 28 января 12:24
В минувшем году в одном из районов столицы был заасфальтирован ряд поселков (ФОТО)
Строительство 27 января 10:42
Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
Транспорт 24 января 12:48
В одном из поселков Баку ведутся работы по реконструкции дорог (ФОТО)
Транспорт 22 января 10:42
В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога
Транспорт 21 января 16:46
Лента новостей
В США исчезли из продажи защитные маски
США 11:31
Узбекистан и Казахстан договорились об увеличении экспорта автомобилей
Транспорт 11:25
Экспорт из Грузии в США сократился
Бизнес 11:21
Азербайджан один из центральных элементов как "Шелкового пути", так и российско-иранских перевозок – эксперты
Политика 11:19
28 студентов удостоены почётного звания «Стипендиата Azercell» (ФОТО)
ИКТ 11:15
В деловом центре Казахстана одобрен ряд промышленных проектов
Бизнес 11:14
Оглашен прогнозируемый объем доходов с контрактных зон в текущем году
Энергетика 11:07
Глава МИД Туркменистана принял участие в экологической конференции в Берлине
Туркменистан 10:55
Turkmenistan Airlines переносит сроки открытия регулярных рейсов в Джидду
Транспорт 10:54