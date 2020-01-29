Госагентство автодорог огласило результаты ремонтных работ в одном из поселков Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В минувшем году в Сабунчинском районе были заасфальтированы 135 улиц и дорог протяженностью 87 километров, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении отмечается, что вышеуказанные работы были проведены в течение 2019 года в поселках Маштага, Бакиханов, Рамана, Сабунчи, Кюрдаханы, Забрат и Пиршаги Сабунчинского района Баку.

«Согласно распоряжению, подписанному главой государства о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог в Сабунчинском районе, ГААДА продолжает комплексные мероприятия на территории данного района и в 2020 году», - отмечается в сообщении агентства.

Также сообщается, согласно подписанному распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Пиршаги, Забрат, Рамана и Маштага Сабунчинского района Баку первоначально было выделено три миллиона манатов.

«Ремонтные работы в основном проводятся на улицах и дорогах, эксплуатируемых без капитального ремонта в течение длительного времени. Так, ремонтные работы ведутся на улицах А.Агазаде и А.Меликова поселка Пиршаги, территории «Баглар массиви», улице С.Вургуна поселка Маштага, улице Р.Ахундова поселка Забрат, улицах И.Рахманова, М.Гафарова, Дж.Джаббарлы и Ханлара поселка Рамана», - сообщает Агентство.

Также отмечается, что работы, проводимые в соответствии со строительными нормами и стандартами, находятся под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отметим, что объем ремонтных работ на указанных территориях осуществляется за счет первоначально выделенных средств. В соответствии с выделенными средствами на очередных этапах предусматривается проведение ремонтных работ и на других улицах и дорогах, нуждающихся в ремонте в указанных поселках.

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