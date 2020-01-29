Израильские инвесторы построят в Узбекистане асфальтовый завод

БАКУ /Trend/ - В Бухарской области совместно с партнерами из Израиля планируется реализовать несколько крупных инвестиционных проектов стоимостью 10 миллионов долларов, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Договоренности по двум инвестиционным проектам были достигнуты в Бухаре в ходе переговоров представителей администрации региона с членами израильской делегации.

Средства направят на сооружение высокотехнологичного современного асфальтового завода и строительство дороги протяженностью 100 км. К реализации проектов привлекут более ста молодых специалистов.

Также планируется построить в селе Афшона, где родился известный врачеватель Абу Али ибн Сина (Авиценна), международный медицинский центр, медицинскую клинику на 450 мест, современный отель на 100 мест, многоэтажные дома, современные торговые комплексы, экосад и этническую деревню.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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