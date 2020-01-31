В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)

31 января 2020 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В Габалинском районе начаты работы по строительству нового моста над рекой Бум на втором километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абры и восстановлению двухкилометровой дороги, разделяющей 11 населённых пунктов с населением в 20 тысяч человек, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Отмечается, что строительство нового моста через реку Бум и восстановление двухкилометровой автомобильной дороги, ведущей в поселок, осуществляется в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил».

«Новый мост будет 12-пролетным, длиной 310 метров и шириной девять метров. В рамках проекта предусматривается также прокладка тротуаров для пешеходов по каждому направлению в целях организации комфортного и безопасного движения граждан по мосту», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время из 13 опор моста на 10-ти ведутся строительные работы.

«В результате строительства нового моста, а также реконструкции дороги от поселка Бум до моста будет обеспечен комфортный проезд 20 тысячам жителей. Согласно распоряжению главы государства Ильхама Алиева, в 2019 году в Габалинском районе была реконструирована и сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Ник-Мыхлыговаг-Емишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрих, которая объединяет восемь населённых пунктов с населением в 11 тысяч человек и имеет протяженность 18 километров», - говорится в сообщении ГААДА.

Отметим, что на строительство нового моста через реку Бум и восстановление двухкилометровой автомобильной дороги, ведущей в поселок Бум, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было выделено два миллиона манатов.

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  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
  • В одном из районов Азербайджана строится новый мост (ФОТО)
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