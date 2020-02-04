В Узбекистане специалистам из Китая представлены крупные строительные проекты

4 февраля 2020 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с президентом китайской компании Xinjiang Hualing Industry & Trade Ми Эн Хуа, сообщает Trend во вторник со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Xinjiang Hualing Industry & Trade считается одной из крупнейших компаний КНР. Она владеет крупными торгово-оптовыми центрами и охватывает 26 дочерних предприятий, на которых работает более 3 000 человек.

На встрече мэр Ташкента ознакомил гостей с крупными проектами, планируемыми к реализации в столице.

По данным мэрии, руководство компании интересуют реализация крупного логистического проекта и вопрос строительства торгового комплекса и гостиницы.

В частности, после благоустройства прибрежных территорий отрезка реки Чирчик, протекающей через Ташкент, можно построить торговый комплекс, технопарк, жилые комплексы и разбить зеленые зоны.

Еще один проект планируется к реализации на территории города, пограничной с Казахстаном, где предусмотрено строительство логистического центра, пункта сортировки сельскохозяйственной и иной продукции.

Также руководству компании Xinjiang Hualing Industry & Trade (Group) Co., Ltd. была предоставлена информация о таких проектах, как строительство бизнес-центра в Яккасарайском районе и реконструкция гостиницы "Чорсу".

Ми Эн Хуа отметил, что презентованные проекты вызвали большой интерес и китайская сторона представит свои заключения по данным предложениям после их всестороннего изучения.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представлены основные положения концепции председательства Узбекистана в СНГ
Узбекистан 13:00
Узбекистан увеличивает производство бумажных пакетов
Бизнес 10:05
Узбекистан выступил страной-партнёром Международного фестиваля ремесленничества в Индии
Туризм 3 февраля 13:44
Узбекистан принимает превентивные меры против коронавируса
Узбекистан 3 февраля 13:28
В Узбекистане наблюдается рост цен на продовольственные товары
Бизнес 3 февраля 11:50
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан
США 2 февраля 19:40
Лента новостей
Представлены основные положения концепции председательства Узбекистана в СНГ
Узбекистан 13:00
АБР поддержит Казахстан в развитии оптовых рынков и распределительных центров
Бизнес 12:55
Bank Respublika значительно увеличил свои активы
Финансы 12:50
Капитал крупного азербайджанского банка вырос
Финансы 12:48
ООО "Азтелеком" ведет работы по замене кабельных линий
ИКТ 12:48
Туркменистан номинирует остров Огурджалы на включение в Рамсарский экосписок
Туркменистан 12:43
Axın – что рисует молодежь Азербайджана? (ФОТО)
Культура 12:21
Ailə NET запускает сеть 5G WiFi в каждом доме
Общество 12:19
В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Европа 12:08