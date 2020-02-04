В Узбекистане специалистам из Китая представлены крупные строительные проекты

БАКУ /Trend/ - Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с президентом китайской компании Xinjiang Hualing Industry & Trade Ми Эн Хуа, сообщает Trend во вторник со ссылкой на узбекистанские СМИ.

Xinjiang Hualing Industry & Trade считается одной из крупнейших компаний КНР. Она владеет крупными торгово-оптовыми центрами и охватывает 26 дочерних предприятий, на которых работает более 3 000 человек.

На встрече мэр Ташкента ознакомил гостей с крупными проектами, планируемыми к реализации в столице.

По данным мэрии, руководство компании интересуют реализация крупного логистического проекта и вопрос строительства торгового комплекса и гостиницы.

В частности, после благоустройства прибрежных территорий отрезка реки Чирчик, протекающей через Ташкент, можно построить торговый комплекс, технопарк, жилые комплексы и разбить зеленые зоны.

Еще один проект планируется к реализации на территории города, пограничной с Казахстаном, где предусмотрено строительство логистического центра, пункта сортировки сельскохозяйственной и иной продукции.

Также руководству компании Xinjiang Hualing Industry & Trade (Group) Co., Ltd. была предоставлена информация о таких проектах, как строительство бизнес-центра в Яккасарайском районе и реконструкция гостиницы "Чорсу".

Ми Эн Хуа отметил, что презентованные проекты вызвали большой интерес и китайская сторона представит свои заключения по данным предложениям после их всестороннего изучения.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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