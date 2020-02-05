Грузия отреставрирует здание, где провозгласили АДР

БАКУ/Trend/ - В Тбилиси будут полностью восстановлены здание Дворца молодежи, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Напомним, что в здании, где сегодня располагается Дворец молодежи, 28 мая 1918 года была зачитана декларация независимости, официально провозгласившая создание Азербайджанской Демократической Республики (АДР) - первой на Востоке демократической республики.

По его словам, восстановление здания Дворца молодежи, а также здания Кадетского Корпуса завершится в 2021 году, проект обойдется в 25 миллионов лари.

"Наряду со зданием Дворца молодежи, также отреставрируют внутренние залы. В ближайшее время объявят тендер. Исторический облик Дворца молодежи будет сохранен, обновят двор, озеленят территорию. На реставрационные работы предусматривается выделить 17 миллионов лари".

По его словам, во Дворце молодежи будут модернизированы инженерные сети, укреплены стены и фундамент, обновлены двери и окна.

У входа в зал, где в свое время было объявлено о создании АДР, установят мемориальную доску с информацией на азербайджанском, грузинском и английском языках.

«Этот год особенный с точки зрения инфраструктурных проектов. У нас запланировано много интересного», - сказал Каладзе.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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