Какие дороги откроются в этом году в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане с каждым годом ширится масштаб проектов по модернизации автомобильных дорог в свете госпрограмм по развитию Баку и регионов.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, Агентство успешно реализует проекты по совершенствованию и модернизации дорожной инфраструктуры. Именно благодаря этому Азербайджан по качеству дорог занимает в мире 27-е, а среди стран СНГ - первое место.

«Естественно, еще многое предстоит сделать. В частности, в приоритете ремонт проселочных дорог. Благодаря вниманию и заботе главы государства в стране дорожная инфраструктура приводится в соответствие с международными стандартами.

В течение 2019 года за счет средств иностранных кредиторов были продолжены работы по расширению отрезка магистрали М-2 Гянджа – госграница с Грузией протяженностью 130,15 километра до четырех полос, реконструкции автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди протяженностью 70,5 километра, участка магистрали М-5 Евлах - Шеки протяженностью 58,12 километра, реконструкция автодороги R-32 Бахрамтепе – Билясувар протяженностью 59,8 километра.

Проект по расширению отрезка магистрали М-2 Гянджа – Газах - госграница с Грузией до четырех полос реализуется в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Около трети работ уже завершено. Реализация проекта по расширению дороги первой технической категории была начата в феврале 2019 года, и как ожидается, будет завершена в 2021 году.

Также продолжается реализация другого проекта в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития – восстановление автодороги R-32 Бахрамтепе – Билясувар протяженностью 59,8 километра. Автодорога строится согласно второй технической категории. Строительные работы были начаты в феврале 2019 года, и согласно графику будут завершены в этом году", - сказал Наджафли.

Он сообщил, что проект по реконструкции участка магистрали М-5 Евлах – Загатала - госграница с Грузией Халдан – Шекинский круг и восстановлению автодороги Шекинский круг – Шеки (12 километров) реализуется в рамках кредитного соглашения с Азиатским банком развития.

«Строительные работы на участках Халдан – Шекинский круг второй технической категории протяженностью 46,12 километра, и Шекинский круг – Шеки третьей технической категории были начаты в марте 2019 года, и проект планируется завершить в 2021 году. Больше половины работ на этих участках уже завершены», - отметил Анар Наджафли.

Представитель Агентства добавил, что за счет средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год, продолжается строительство новой четырехполосой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией протяженностью 92 километра, а также работы по строительству на 132-197-километровом отрезке магистрали М-1 Баку-Губа-госграница с Россией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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