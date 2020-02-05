В деловом центре Казахстана начнется производство ирригационных систем

5 февраля 2020 15:19 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Граждане Казахстана эвакуированы из Ухани в Россию и Узбекистан
Казахстан 14:51
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит запчасти
Тендеры 14:26
Глава МИД Казахстана прибудет в Азербайджан
Казахстан 13:37
Иностранные компании запустят ряд рейсов в Казахстан в 2020 году
Транспорт 12:53
Литва расширяет транспортное сотрудничество с Казахстаном и может стать членом "Один пояс – один путь"
Транспорт 12:02
Казахстан увеличил объем средств, выделенных на борьбу с коронавирусом
Казахстан 11:13
Лента новостей
В Узбекистан прибыл самолет с пассажирами из Уханя
Транспорт 16:20
День спонтанного проявления доброты Ильгара Мурадова
Звёздный мир 16:19
В Узбекистане наблюдается развитие интернета и мобильной связи
ИКТ 16:13
Гособлигации Азербайджана поднялись в рейтинге привлекательности
Финансы 16:13
В Беларуси в 2019 году был перевыполнен план по строительству жилья с господдержкой
Беларусь 16:12
Замира Гаджиева проиграла апелляционный судебный процесс в Великобритании
Общество 16:05
Какие дороги откроются в этом году в Азербайджане?
Строительство 15:54
В Азербайджане со смартфонов можно будет наблюдать за ситуацией в лесах
Общество 15:53
Азербайджан налаживает импорт пищевой продукции из Японии
Бизнес 15:50