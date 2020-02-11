В Баку строится подвесной мост

БАКУ/Trend/ - На пересечении Тбилисского проспекта и улицы Гасана Алиева города Баку начинается строительство надземного пешеходного перехода, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, надземный пешеходный переход будет иметь металлическую конструкцию с открытой поверхностью.

"Новый надземный переход будет состоять из двух пролетов, каждый из которых будет длинной 70,92 метра, а над улицей академика Гасана Алиева - более 59,29 метров. Наружные опоры и лестницы железобетонные", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, средние металлические стойки, подвешенные с помощью металлических тросов, будут создавать вид подвесного моста . Для движения граждан с ограниченными физическими возможностями во всех входах предусмотрены электрические пандусы.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах, комфортного и безопасного проезда граждан, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана осуществляются комплексные мероприятия, в том числе строительство наземных и подземных пешеходных переходов.

Напомним, что в рамках этих мероприятий в 2018-2019 годах были построены и сданы в эксплуатацию семь наземных и подземных пешеходных переходов на дорогах города Баку и на пригородных дорогах, а также магистралях. В настоящее время на 10 территориях ведется строительство надземных и подземных пешеходных переходов, на некоторых из них работы завершаются. В течение короткого времени планируется начать строительство новых переходов еще в шести местах.