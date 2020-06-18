К сентябрю в Грузии обещают завершить строительство 20 новых школ

К сентябрю 2020 года в Грузии планируется завершить строительство примерно 20 школ, сообщает Trend со ссылкой на сайт Грузия Онлайн.

Об этом заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.



В среду Цкитишвили и министр образования Грузии Михаил Чхенкели ознакомились со строительными работами в Кахетии. Уже в октябре в селе Бодбе Сигнахского района откроется новая школа, рассчитанная на 90 учеников. В другом селе муниципалитета – Сакобо – новая школа появится в 2021 году.



В Минрегионразвития отмечают, что строительство школ происходит с учетом современных стандартов. Все новые образовательные учреждения будут оборудованы лабораториями, библиотеками, кабинетами врачей, комнатами школьных приставов, столовыми. Школы будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, их инфраструктура будет включать рекреационной зоны.

По словам Цкитишвили, работы по строительству и ремонту школ активно реализуются в масштабах всей Грузии. Стоимость соответствующих проектов, реализуемых Фондом муниципального развития с 2019 года, составляет около 220 миллионов лари (72,3 миллионов долларов).

«Важно, что мы запланировали строительство 59 новых школ во всех районах Грузии и ремонт 85 школ. Хочу отметить, что в сентябре мы планируем завершить около 20 школ. К концу года завершится строительство школ, рассчитанных на 4170 детей. Естественно, новая школьная инфраструктура является неотъемлемой частью реформы образования, которую осуществляет наше правительство», — приводит слова Цкитишвили пресс-служба Минрегионразвития.

Цкитишвили и Чхенкели также ознакомились с работами в Гурджаани, где продолжается строительство центра инноваций. Министра образования уверен, что благодаря этому центру сотни подростков заинтересуются современными технологиями.

«Подобные проекты в масштабах всей Грузии продолжатся и в будущем, поскольку забота о молодежи является стратегическим приоритетом нашего правительства», — отметил Чхенкели.

Закончить строительство центра инноваций в Гурджаани обещают уже этим летом. В двухэтажном здании будут оборудованы рабочие и учебные пространства, конференц-залы, открытая терраса для разных активностей. У центра будет собственный огороженный двор и автомобильная парковка.

В Грузии проходит масштабная реформа образования. Эксперты подготовили десять пакетов реформы образования, которые охватывают все направления. Запланировано развитие инфраструктуры, внедрение инноваций и технологий, внедрение новой модели финансирования университетов. Реформы продлятся четыре года и будут нацелены на то, чтобы превратить Грузию в образовательный центр и сделать ее лидером в регионе.