В Баку завершается строительство новой транспортной развязки на улице Юсифа Сафарова (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О мерах по продолжению реконструкции дорог в городе Баку», Государственным агентством автомобильных дорог ведутся масштабные реконструкционные работы для расширения улиц Сабита Оруджева, Низами, Махди Мехдизаде и 28 Мая, а также для обеспечения пересечения данных улиц с улицей Юсифа Сафарова.

Как сообщили Trend в Агентстве, в рамках работ по реконструкции предприняты шаги по сносу заброшенного железнодорожного моста на пересечении улиц Мехди Мехдизаде и 28 Мая. В результате проезжая часть на этой улицы была расширена с 2 до 4 полос, а обочины дороги были благоустроены.

Кроме того, в рамках работ по реконструкции были восстановлены существующие тротуары, уложена новая брусчатка, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Затем в необходимых местах были установлены новые дорожные знаки, прочерчены линии горизонтальной разметки. В результате, часть улицы Мехди Мехдизаде между улицами Юсифа Сафарова и 28 Мая, а также часть улицы 28 Мая между улицами Мехди Мехдизаде и Ковкеб Сафаралиева были представлены жителям столицы в новом и современном виде.

На улицах Сабита Оруджева, Низами, Мехди Мехдизаде и 28 Мая ведутся работы по реконструкции с целью создания нового перекрестка, который внесет важный вклад в дорожную инфраструктуру столицы. В связи с этим, были проведены работы по реконструкции на участке улицы Мехди Мехдизаде между улицами Юсифа Сафарова и Иззета Оруджева. В целом улица составляет 1050 метров в длину и в среднем 15-16 метров в ширину.

В рамках работ по реконструкции, непригодный грунт дороги был выкопан, засыпан и утрамбован, было построено покрыто асфальтобетоном новое основание дороги. Кроме того, в рамках проекта были восстановлены существующие тротуары, созданы специальные парковочные места шириной 2,5 метра для обеспечения удобной и безопасной парковки транспортных средств. Улица уложена новым двухслойным асфальтобетонным покрытием.

Реконструкция части улицы 28 Мая, а также Мехди Мехдизаде охватили улицы Сабита Оруджева, а также части улиц Сергея Сенюшкина, Фазаила Байрамова, Тагизаде, Натига Алиева и Аяз Исмаилова между улицами Мехди Мехдизаде и Сабита Оруджева. Улица Сабита Оруджева, реконструированная и сданная в эксплуатацию в современном стиле, имеет длину 1045 метров и ширину в среднем 15-16 метров. Общая протяженность отремонтированных участков между улицами Мехди Мехдизаде и Сабита Оруджева составляет 350 метров.

Протяженность реконструируемого участка улицы Низами между улицами Ковкеба Сафаралиева и Юсифа Сафарова составляет 535 метров. Ширина улицы 12 метров.

Кроме того, для удаления поверхностных вод с дороги была восстановлена существующая система дождевой канализации, установлена новая водосточная решетка и заменены крышки люков коммуникаций. В настоящее время на улицах идет укладка нового двухслойного асфальтобетонного покрытия.

В целом общая протяженность улиц, на которых реализуется проект, составляет 3,6 км, а площадь составляет около 80 000 квадратных метров.

На завершающей стадии проекта будет создана новая транспортная развязка на пересечении улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Мехдизаде и 28 Мая с улицей Юсифа Сафарова. На перекрестке будут установлены светофоры для безопасного и комфортного передвижения автотранспорта, расставят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, а также пешеходные полосы.

Следует отметить, что перенос статуи шаха Исмаила Хатаи создал условия для создания дорожной развязки в столице, что станет важным вкладом в дорожную инфраструктуру. Таким образом, создание транспортной развязки, соединяющей улицу Низами с улицей Сабита Оруджева, а улицу Мехди Мехдизаде с улицей 28 Мая, предотвратит появление заторов в этом районе и обеспечит интенсивность движения.

(Текст: Жаля Гасымова)