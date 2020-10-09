Грузинские «Грузаэронавигация» и «Объединение аэропортов» подсчитывают убытки

Пандемия нанесла большой урон гражданской авиации Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, услуги «Грузаэронавигации» по причине резкого сокращения числа авиарейсов, также сократились на 89 процентов.

Фактически компания лишилась главного источника доходов – платы за обслуживание полетов.

В схожем положении оказалось и Объединение аэропортов Грузии, которое также сталкивается с новыми вызовами по причине масштабного сокращения авиасообщения.

Доходы объединения полностью зависят от регулярных авиалетов, соответственно, ситуация, связанная с пандемией привела к существенному пересмотру планов – в частности, на 2020 год планировалось получение дохода на сумму 81,1 миллиона лари.

С учетом обстоятельств, планы были пересмотрены, предполагаемый доход сократился на 42 процентов, и составит 34,2 миллиона лари.