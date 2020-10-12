В Казахстане введут единую систему государственного градостроительного кадастра

В Казахстане формируется единый государственный градостроительный кадастр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram, передает Trend.

Ведение градкадастра на всей территории страны осуществляется посредством Автоматизированной информационной системы Государственного градостроительного кадастра (АИС ГГК). Туда поступают сведения и документы от базовых субъектов, там же происходит их актуализация, систематизация, обобщение и регистрация.

Базовыми субъектами, предоставляющими данные для градкадастра, являются отраслевые центральные государственные органы, местные исполнительные органы, предприятия и организации, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия и службы эксплуатации, службы регистрации, технической инвентаризации, оценки недвижимости, а также отраслевые кадастровые и другие инфраструктурные службы.

Республиканский уровень градкадастра содержит 9 тематических баз (54 слоя и более 32 тыс. объектов) по основным направлениям экономики: «Промышленность», «Транспортная инфраструктура», «Агропроизводство», «Энергоснабжение», «Водные ресурсы», «Минерально-сырьевые ресурсы», «Экологическая обстановка», «Индустриально-инвестиционные проекты», «Градостроительные проекты».

Базовый уровень градкадастра формируется на основе данных местных исполнительных органов, а также путем инвентаризации надземных и подземных коммуникаций и создания электронных карт населенных пунктов.

Данные работы проводятся в рамках реализации госпрограммы «Нурлы жер» на 2020-2025 годы. Единая система градкадастра позволит выстроить целостную вертикаль республиканского, областного, районного и базового уровней на всей территории страны и урегулировать взаимодействие центральных и местных исполнительных органов путем интеграции существующих отраслевых и региональных информационных систем, получать актуальную информацию о состоянии всех объектов на территории населенных пунктов в режиме реального времени.