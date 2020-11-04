Строительная отрасль Грузии явно вступает в кризис - Doppelmayr/Garaventa
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Лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris используется Арменией в качестве наемника
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джабраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
Международные правозащитные организации слишком поздно реагируют на армянский террор - правозащитник
Мы неоднократно заявляли Армении, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - посол Ирана
Война привела к своеобразному переформатированию азербайджанской нации – эксклюзивное интервью с Мурадом Ибрагимбековым
Возбуждено уголовное дело в отношении распространителей видео из зоны боевых действий - СГБ Азербайджана
АСА и Турецкий институт страхования в ноябре проведут курсы для страховых и перестраховочных компаний Азербайджана
Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - секретарь Совбеза Азербайджана
Туркменистан хорошо реализовывает свой потенциал в качестве производителя и экспортера газа – Оксфордский энергетический институт
Азербайджан не только побеждает Армению, но и нейтрализует влияние тех, кто оказывает ей поддержку - Рамиль Усубов
На Агдеринском направлении фронта уничтожено большое количество личного состава и военной техники армянских ВС - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Армяне всегда хотят преподнести себя вечно страдающими, плачущими, вечно нуждающимися в помощи людьми
Гора Агрыдаг будет подсвечена цветами флагов Азербайджана и Турции – глава муниципалитета назвал дату (ЭКСКЛЮЗИВ)
Оксфордский энергетический институт рассказал об основных аспектах туркменского нефтегазового сектора
Азербайджанская армия имеет тактическое, огневое и территориальное преимущества над армянскими ВС - минобороны
Президент Ильхам Алиев: Чтобы заручиться определенной поддержкой, Пашинян пытается воспользоваться любым фейковым методом
Президент Ильхам Алиев: Пашинян должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов
При поддержке Госслужбы Азербайджана, орган финансового мониторинга Черногории вошел в состав группы "Эгмонт"
Президент Ильхам Алиев: Совершив нападение на гражданских лиц, Армения одновременно хотела посеять хаос и панику
Поддержка территориальной целостности Азербайджана религиозным лидером Ирана - отражение принципиальной позиции этой страны - экс-посол
Президент Ильхам Алиев: Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность