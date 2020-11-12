В Марыйском регионе Туркменистана завершилась реконструкция автозаправочной станции

БАКУ /Trend/ - В Марыйском регионе Туркменистана возобновила деятельность автозаправочная станция после капитальной реконструкции, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Сообщается, что ежесуточно новая АЗС может обслуживать до 650 автомобилей.

Отмечается, что все работы по капитальному ремонту выполнило хозяйственное строительно-монтажное предприятие Марыйского региона «Туркменнебитонумлери».

Отметим, что в Туркменистане расширяется сеть автозаправочных станций, оборудованных по международным стандартам. Так, ранее в Лебапском регионе Туркменистана была построена новая автозаправочная станция, рассчитанная на обслуживание 750 автомобилей в сутки.

Напомним, что Туркменистан к 2030 году планирует довести до 30 миллионов тонн мощность нефтеперерабатывающей отрасли.

Туркменистан полностью обеспечивает внутренний рынок топливно-смазочными материалами национального производства. Часть продукции нефтепереработки экспортируется в другие страны.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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