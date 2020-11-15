В Ахалском регионе Туркменистана сдана в эксплуатацию инфекционная больница
БАКУ /Trend/ - В Ахалском регионе Туркменистана открыта новая инфекционная больница, сообщает Trend в субботу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Сообщается, что в новой больнице имеются все необходимые условия для лечения ОРЗ и ангины, кишечных инфекций, желтухи и других инфекционных заболеваний, в том числе неясной этиологии.
Здесь действуют отделения: вирусного гепатита, инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, кишечных инфекций, особо опасных инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
Согласно информации, помимо стационарных отделений в структуру инфекционной больницы входят лаборатория, функционально-диагностическое отделение, отделение хирургии, реанимации и акушерства, а также физиотерапевтическое и диспансерное отделения.
В больнице имеются изделия медицинского назначения, производимые в Германии, Швеции, Италии, Франции, Японии, США, Республике Корея, Нидерландах, Чешской Республике, Великобритании и Китае.
Новая больница может принять на единовременное стационарное лечение 200 пациентов.
Сообщается, что больница открыта в рамках проекта по формированию нового административного центра этого региона.
Отмечается, что ее строительство началось в 2018 году отечественной компанией Nusaý ýollary.
(Автор: Джейла Алиева)
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