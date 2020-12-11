В Туркменистане подготовят программу по развитию строительного сектора на следующий год

Строительство 11 декабря 2020 13:00 (UTC+04:00)
В Туркменистане подготовят программу по развитию строительного сектора на следующий год
В Туркменистане подготовят программу по развитию строительного сектора на следующий год
В Туркменистане подготовят программу по развитию строительного сектора на следующий год
Минстрой Туркменистана работает над снабжением стройплощадок местной продукцией
Минстрой Туркменистана работает над снабжением стройплощадок местной продукцией
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