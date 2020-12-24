Гостаможня Азербайджана выделит 30 млн манатов на строительство нового административного здания

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет Азербайджана и промышленно-производственная компания "Progress" подписали контракт на сумму 30 миллионов манатов.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на портал "Электронные закупки".

Согласно информации, определен победитель тендера, объявленного Государственным таможенным комитетом по строительству нового административного здания комитета.

«По решению тендерной комиссии победителем тендера была выбрана промышленно-производственная компания "Progress". С компанией был подписан контракт на сумму 30 миллионов манатов», - указывается на портале.

(Автор: Фидан Бабаева)

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