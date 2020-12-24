Грузинские компании недостаточно включены в инфраструктурные проекты

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что за последние 8 лет на обновление инфраструктуры в стране потрачено 20 млрд. лари и в ближайшие 4 года планируется потратить столько же, сообщает Trend со ссылкой на грзинские СМИ.



По словам директора Ассоциации строителей инфраструктуры Анны Сабахтришвили, в стране осуществляется множество крупных проектов, финансируемых международными институтами, но местные компании в них как правило, участия на принимают.



«Причиной этого является отсутствие у них необходимого для реализации таких проектов опыта, и максимум, на что они могут рассчитывать – это быть субконтракторами, которых для выполнения конкретных работ нанимать иностранные компании. Это замкнутые круг – местные компании не могут победить в тендерах из-за того, что у них нет необходимого опыта, а опыта не могут набраться потому, что не участвуют в крупных проектах.Поэтому у правительства должна быть стратегия, которая позволит государству осуществлять крупные инфраструктурные проекты, и при этом создать определенный механизм, который позволит местным компаниям накопить нужный для работу опыт» - заявила она.



По ее словам, решение проблемы невозможно без консультаций с международными донорами, которые выделяют средства на такого рода проекты.



«Но у страны нет такой роскоши – довольствоваться только дорогами, мостами, и водопроводами. Правительство Грузии должно обеспечит больший уровень участия местных компаний в инфраструктурных проектах» - заявила она.



По ее словам, к компаниям контракторам должны выдвигаться определенные требования в отношении занятости местных кадров, в частности, обязательство расходовать определенный процент стоимости проекта на специалистов из числа граждан Грузии.



«Мы должны рассчитывать на большее, чем на участие в проектах только в качестве неквалифицированной рабочей силы. В таких проектах должны участвовать и инженеры. Так и происходит накопление опыта и подготовка интеллектуального ресурса» - заявила она.