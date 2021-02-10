SOCAR Construction объявила о снижении уставного капитала

БАКУ/Trend/ - ООО "SOCAR Construction" объявило о снижении уставного капитала с 8,972 миллионов манатов до 2,199 миллионов манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

"В связи с уменьшением уставного капитала кредиторы могут в течение месяца заявить свои требования по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, дом 65А. Причины снижения уставного капитала в информации не указываются",- говорится в сообщении.

Отметим, что общество с ограниченной ответственностью SOCAR Construction — дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — было сформировано с целью обеспечить растущие потребности российского топливно-энергетического комплекса в качественных индустриальных и инфраструктурных объектах. Компания зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации 8 августа 2017 года на правах самостоятельной подрядной организации по строительству, монтажу и обслуживанию элементов нефтегазовой индустрии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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