В столице Туркменистана будет построена новая зона отдыха

БАКУ /Trend/ - На севере столицы Туркменистана - в Ашхабаде, будет построена новая зона отдыха в 2021-2024 годах, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

Сообщается, что Министерство строительства и архитектуры Туркменистана проведет тендер для выбора подрядчиков по строительству соответствующих объектов и зданий.

Согласно плану, Министерство строительства и архитектуры Туркменистана также должно разработать в течение 3 месяцев генеральный план зоны отдыха.

Отмечается, что зона отдыха будет расположена на берегу озера Altyn köl.

Напомним, что ранее состоялась церемония открытия комплекса объектов досуговой инфраструктуры, построенных на берегу озера, расположенного на севере Ашхабада.

Отмечалось, что на берегу озера должны быть созданы все условия для отдыха населения, организованы: регулярное движение общественного транспорта, работа предприятий торговли, общественного питания, медицинских пунктов и спортивных площадок, строго соблюдаться санитарные требования.

При этом отмечалось, что в дальнейшем к этому проекту подключатся и другие ведомства, как это было при формировании Национальной туристической зоны «Аваза».

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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