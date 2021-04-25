Грузия строит новый морской терминал в порту Поти

БАКУ / Trend / - Новый морской терминал с инвестициями в 93 миллиона долларов строится в грузинском порту Поти, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Проект реализует грузинская компания Pace Group, работающая в порту Поти. Представители компании заявляют, что первый этап строительства будет завершен в сентябре-октябре 2021 года.

Новый морской терминал займет 27 га, его длина составит 260 метров при глубине воды 13 метров. Это будет первое современное предприятие в Грузии, обслуживающее глубоководные суда водоизмещением 50 000 тонн.

Часть общей стоимости проекта – 50 миллионов долларов – будет выделена Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC), а оставшиеся 43 миллиона долларов — Pace Group в виде долевого участия.

"Сегодня ни один из грузинских портов, включая порты Батуми и Поти, не имеет такой глубины. Новый морской терминал глубиной 13 метров позволит нам принимать 50 000-тонные суда. Мы начали строительство в октябре 2019 года, пандемия помешала немного, но могу сказать, что объект будет завершен в сентябре-октябре этого года", — сказал представитель компании Ираклий Татеишвили.

Согласно проекту, новый терминал сможет обрабатывать 6,5 миллиона тонн грузов в год.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)