В Туркменистане построят завод по переработке корня солодки
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Этот финал в Баку войдет в мировую историю экстремального спорта - только для самых смелых и подготовленных
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Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе
Шесть военнослужащих Армении, прибегших к провокации на госгранице, задержаны - минобороны Азербайджана
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка
Баку и Рим объединяет многостороннее партнерство, которое обеспечит дальнейшее благосостояние наших народов – президент Италии
Азербайджан и Иран и впредь будут взаимодействовать в деле укрепления регионального мира и стабильности – Роухани