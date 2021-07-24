Грузия планирует завершить строительство всех международных автомагистралей к 2030 году

До 32 миллиардов лари планируется потратить на инфраструктуру и региональное развитие Грузии в ближайшие 10 лет. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на презентации долгосрочной стратегии Минрегионразвития, передает Trend со ссылкой на newsgeorgia.ge.

«32 миллиарда лари будет потрачено на развитие регионов, инфраструктуры, дорог, мостов, водоснабжения, чтобы полностью изменить картину практически во всех муниципалитетах страны. По сути, это должно быть планом обновления и модернизации», — сказал Гарибашвили.

Согласно плану министерства инфраструктуры, к 2030 году в стране должно быть завершено строительство всех международных автомагистралей, разрешены проблемы с водоснабжением и муниципальными свалками, а регионы – стать социально и экономически развитыми.

Цели:

сдать в эксплуатацию 760 километров трассы;

разрешить проблему с питьевой водой во всех муниципалитетах страны;

построить шесть региональных центров по обращению с твердыми отходами, которые заменят 54 старых муниципальных свалки;

к 2025 году увеличить доходы самоуправлений до уровня в 7% ВВП.

На развитие дорожной инфраструктуры за 10 лет планируется потратить 17 миллиардов лари.

По словам главы Минрегионразвития Ираклия Карселадзе, на данном этапе интенсивные работы ведутся на Рикотском перевале, где одновременно строятся более 70 мостов и 47 тоннелей. Уже в сентябре откроется первый участок этого сложного отрезка – протяженностью 2,5 километра и состоящий из шести мостов и четырех тоннелей.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60. В целом протяженность новой дороги, строящейся здесь, составит 51,6 километра. Проект, стоимость которого составляет около 1 миллиарда долларов, должны завершить в 2024 году.

В результате, если сегодня на дорогу от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии) требуется 8 часов, после завершения строительства магистрали, время в пути сократится до 4-4,5 часов.

В ходе своего выступления, Карселадзе также рассказывал о реализации проекта Квешети-Коби, который является важной частью проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг.

В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, а также пяти мостов и пяти тоннелей. Один из тоннелей — длиной девять километров и диаметром 15 метров — пророют под Крестовым перевалом, он должен стать крупнейшим в Грузии. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.

По инициативе премьера, все грузинские министерства должны поочередно должны будут представить свои видения и планы на ближайшие десять лет. Презентации, с которых обсуждаются долгосрочные стратегии, начали проводить за несколько месяцев до местных выборов, которые являются решающими для правящей партии. Если «Грузинская мечта» наберет на них менее 43% голосов, страну ждут внеочередные парламентские выборы.