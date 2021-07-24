В Туркменистане строится завод по выпуску керамико-декоративных плит

Строительство 24 июля 2021 13:54 (UTC+04:00)
В Туркменистане строится завод по выпуску керамико-декоративных плит

В Бахерденском округе Ахалской административной единицы Туркменистана ведется работа по строительству завода по выпуску керамико-декоративных плит и изделий из фаянса, передает Trend со ссылкой на business.com.tm.

В пятницу в ходе очередного заседания Кабинета Министров по цифровой системе вице-премьер Чарымурад Пурчеков доложил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову о предпринимаемых шагах по налаживанию производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, включая о строительстве данного завода.

Вице-премьер отметил, что при производстве керамико-декоративных плит и изделий из фаянса в качестве сырья широко используется каолин.

Как сообщалось, с учётом проектной мощности каолинового цеха Балканского карьерного управления предлагается за счет капиталовложений члена Союза промышленников и предпринимателей – хозяйственного общества «Derýaplastik» – реконструировать данное производство, создав на его базе совместное Акционерное общество открытого типа.

Вице-премьер подчеркнул, что изменение организационно-правового статуса и реконструкция предприятия позволят увеличить его мощность, создать новые рабочие места, экономить средства, расходуемые на ввоз необходимого сырья из зарубежных стран.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значимость неуклонного наращивания потенциала строительной отрасли и увеличения производства высококачественных стройматериалов, пользующихся большим спросом, как в стране, так и за рубежом, дав вице-премьеру ряд конкретных поручений.

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