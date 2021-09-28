На западе Грузии построили новую автодорогу

БАКУ /Trend/ - В горном регионе Рача на западе Грузии завершено строительство 51-километровой автодороги, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Она начинается от города Сачхере в Имеретии и проходит по территории сел Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединяется с дорогой Амбролаури - Они.

Новая трасса сократит время в пути из Сачхере в Они (111 километров) с двух часов до одного.

Строительство дороги было профинансировано из госбюджета. Проект реализовали четыре грузинские компании, и в рамках его осуществления было трудоустроено 900 человек.

Большая часть асфальтобетонной дороги приходится на лесную зону и проходит на высоте 1 000 -1 500 метров над уровнем моря.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)