Частный сектор продолжает лидировать в Баку по объему выполненных строительных работ

Строительство 17 октября 2021 08:00 (UTC+04:00)
Частный сектор продолжает лидировать в Баку по объему выполненных строительных работ

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2021 года на негосударственные предприятия пришлось 88,6 процента от общего объема выполненных в Баку строительных работ, что на 2,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление статистики столицы.

При этом 67 процентов работ пришлось на строительство, реконструкцию и расширение (рост за год на 1,9 процента), 6,3 процента - на капремонт (сокращение на 0,8 процента), 5,9 процента - на текущий ремонт (рост на 0,2 процента), 20,8 процента - на прочие строительные работы (сокращение на 1,3 процента).

Напомним, что в 2020 году на негосударственные предприятия пришлось 88,5 процента от общего объема строительных работ в Баку. На строительство, реконструкцию и расширение пришлось 65,2 процента, на капремонт – 6,2 процента, на текущий ремонт – 5,9 процента всех работ. Прочие строительные работы составили 22,7 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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