БАКУ/Trend/ - Мобильный банкомат Azərbaycan Beynalxalq Bank запущен в Агдамском промпарке, созданном в соответствии с приоритетом возрождения Карабаха, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики страны.

Кроме того, завершено строительство асфальтовой дороги, в том числе социальной зоны, начиная от входа в Агдамский промпарк.

Отметим, что 28 мая 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Агдамского промышленного парка. Согласно указу, Агдамский промышленный парк – территория, имеющая необходимую инфраструктуру и управленческие структуры для осуществления предпринимательской деятельности, используемая для производства, переработки (вторичной переработки) и продажи конкурентоспособной продукции, а также оказания услуг в промышленной сфере путем внедрения современных технологий, помогающая эффективной деятельности и развитию предпринимателей. Меры по организации, управлению и развитию деятельности Агдамского промышленного парка осуществляет Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

В настоящее время уже завершена организация социальной зоны в промпарке. В соответствии с концепцией города Агдам проводятся работы по созданию лесной полосы на территории промышленного парка. Также министерство экономики Азербайджана установило систему капельного орошения, которая работает на солнечной энергии в лесной полосе Агдамского промышленного парка.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)