Определены основные направления деятельности Совета финансовой стабильности Азербайджана

31 июля 2017 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения Совета финансовой стабильности".

В положении определены следующие направления деятельности Совета:

- проанализировать происходящие в глобальной и национальной экономике, монетарной и финансово-банковской системе процессы, существующее положение и рамки финансовой стабильности, текущие и потенциальные угрозы и риски для финансовой стабильности, а также законодательную базу в этой сфере, и представить предложения Президенту Азербайджана;

- подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по предотвращению возможных угроз на финансовую стабильность в предупредительном режиме, по видению и рамкам в связи с обеспечением макроэкономической стабильности и финансовой устойчивости, механизмам их исполнения и проведению реформ в этих сферах;

- координировать принятие решений в связи макроэкономической политикой в стране на текущий и среднесрочный период, в том числе фискальной, монетарной и финансовой стабильностью, и осуществление их.

В задачу Совета входит приведение бюджетной и денежно-курсовой политики в соответствие с макроэкономической стабильностью и целями социально-экономического развития, с целью усиления фискальной устойчивости применение фискальных правил, широко используемых в международной практике, оздоровление финансовой системы, обеспечение устойчивости и расширение возможностей выхода к финансовым услугам, усовершенствование валютного регулирования и контроля, законодательной базы в макроэкономической и финансовой сферах, осуществление структурных реформ, поддерживающих усиление макроэкономической и финансовой стабильности и т.д.

Совет должен до 30 числа следующего после квартала месяца информировать Президента Азербайджана о мероприятиях, осуществляемых в направлении обеспечения в стране макроэкономической и финансовой стабильности.

Заседания Совета проводятся в очередном и внеочередном порядке. Очередные заседания проводятся не реже, чем раз в квартал, внеочередные заседания проводятся на основе обращения председателя или же большинства членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют большинство его членов. Голосование на заседаниях проходят открыто и решение принимается на основе большинства голосов. В случае равенства голосов, голос председателя Совета считается решающим. Решения, принятые на заседаниях, заносятся в протокол и подписываются председателем и членами Совета.

Реорганизация и ликвидация Совета осуществляется Президентом Азербайджана.

Azernews Newspaper
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