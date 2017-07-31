Доха подала жалобу в ВТО из-за торговой блокады четырех арабских стран

31 июля 2017 20:03 (UTC+04:00)

Доха подала жалобу в ВТО в связи с торговой блокадой со стороны четырех арабских стран, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу офиса организации в Катаре.

Власти Катара заявили, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

Azernews Newspaper
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