БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) поможет Азербайджану в управлении рисками в агросекторе.

Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается, этот вопрос отражен в проекте по сельхозстрахованию, который накануне обсудили заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов и глава Бакинского офиса IFC Алия Азимова. Основная цель проекта - развить программу агрострахования и с ее помощью расширить в стране доступ к финансовым ресурсам. Проект также позволит повысить финансовую устойчивость семейных сельских хозяйств.

В рамках встречи представители министерства и IFC обсудили вопросы сотрудничества в рамках модернизации механизма агрострахования в Азербайджане.

По словам замминистра, реализация проекта агрострахования является одним из приоритетов министерства.

“Наши основные задачи - совершенствование соответствующей законодательной базы, принятие новых законов по агрострахованию. Для нас важно, чтобы этот страховой механизм был гибким и защищал интересы фермеров”, - добавил Талыбов.

Азербайджан сотрудничает с IFC с 1995 года. Портфель Международной финансовой корпорации по Азербайджану превышает 400 миллионов долларов, и эти средства были выделены на реализацию более 70 проектов.

(Автор: Азад Гасанли)

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