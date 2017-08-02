Azer Turk Bank объявил о старте нескольких кампаний

2 августа 2017 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный банк Azer Turk Bank объявил о начале новых кампаний, которые стартуют c первого августа 2017 года, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

В рамках первой кампании, клиенты, оформившие в банке заказ одной карты, смогут заказать себе или любому другому лицу на свое усмотрение вторую карту бесплатно.

Лица, планирующие совершить путешествие, также могут получить бесплатную дебетовую карту, для этого они должны представить документы подтверждающие поездку и открыть счет в любой валюте. Клиенты, представившие документы подтверждающие поездку и пополнившие баланс карты на сумму в минимум 500 AZN/USD/EUR, получат в подарок MasterCard Gold, а пополнившие баланс на сумму в минимум 1 000 AZN/USD/EUR получат MasterCard Platinum.

Напомним, что заказать пластиковую карту от Azer Turk Bank можно онлайн, что освобождает от необходимости приходить в банк. Заказ можно осуществить без предоплаты, оплатив его непосредственно во время получения уже готовой карты в банке.

В рамках еще одной кампании, клиенты банка, разместившие вклад на сумму свыше 30 000 AZN, получат в бесплатную аренду на три месяца депозитную ячейку в филиале.

Кампании продлятся до 1 ноября.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству.

Azernews Newspaper
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