Ашхабад и Бишкек обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

2 августа 2017 13:57 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Кыргызстана Гурбангулы Бердымухамедов и Алмазбек Атамбаев в ходе телефонного разговора подтвердили наличие большого потенциала для наращивания отношений по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере.

В связи с этим, как сообщается в сообщении туркменского правительства, отмечалась целесообразность совместной проработки вопросов расширения номенклатуры взаимно поставляемых товаров и услуг, создания условий для налаживания диалога между представителями бизнес-кругов.

Собеседники высказались за дальнейшее стимулирование научно-образовательных и культурных контактов, активное взаимодействие в области спорта и туризма. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

"При этом подчёркивалось, что существующий высокий уровень взаимопонимания и доверия служит прочным фундаментом для продуктивного взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате, в частности в рамках крупнейших международных организаций и структур, прежде всего, ООН и СНГ", - сказано в информации.

Две страны задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь, из Туркменистана. Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана. Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту. В настоящее время идут работы по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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