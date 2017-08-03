ЕС поможет повысить конкурентоспособность агробизнеса в Лянкяранском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) в рамках программы помощи выделит 13,5 миллиона евро на развитие сферы фруктоводства и овощеводства в Лянкяранском районе Азербайджана, сообщает в четверг местное представительство ЕС.

Как отмечается, основное внимание программы будет уделено повышению конкурентоспособности в секторе производства фруктов и овощей.

“Программа поможет устранить вызовы, которые мешали Лянкяранскому району быть конкурентоспособным на национальном и международном уровнях”, - говорится в сообщении.

ЕС будет совместно работать с правительством Азербайджана для создания системы регионального и стратегического планирования, формирования современной сети центров экономического и межобщинного сотрудничества, а также для повышения бизнес-среды и инвестиционного климата в секторе производства фруктов и овощей Лянкяранского района.

(Автор: Азад Гасанли)

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