В сентябре в Астрахани откроется деловой центр Азербайджана

3 августа 2017 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие делового центра Азербайджана в Астрахани запланировано на сентябрь, говорится в сообщении на сайте правительства Астраханской области.

В реализацию проекта будет вложено 208,56 миллиона рублей [курс на 3 августа - 60,58 RUB/USD] частных инвестиций. Будет дополнительно создано 41 новое рабочее место, а средняя зарплата составит 20,6 тысячи рублей.

Инвестиционный проект будет реализован ООО «Мечта».

В конце мая этого года проекту был присвоен статус особо важного, что даёт право на поддержку со стороны государства.

Деловой центр Азербайджана в Астрахани станет вторым по счёту в России. Первый деловой центр строится в Москве.

Соглашение о строительстве делового центра в Астрахани было подписано в рамках VII азербайджанско-российского межрегионального форума, проходившего в начале ноября 2016 года в Баку.

На этой площадке планируется продвигать отечественную продукцию на российский рынок. У заинтересованных российских компаний будет возможность заключения долгосрочных контрактов с конкретными поставщиками из Азербайджана. Таким образом, возведение центра будет способствовать эффективному развитию торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами обеих стран.

(Автор: Себа Агаева)

Azernews Newspaper
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