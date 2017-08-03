Президент Ильхам Алиев: В последующие годы программа самозанятости в Азербайджане должна получить широкий охват

БАКУ /Trend/ - В последующие годы программа самозанятости в Азербайджана должна получить широкий охват, и государство, в свою очередь, создает для этого условия.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг во время встречи с представителями общественности Балакенского района после знакомства с "Центром ABAD".

«Я вновь нахожусь с визитом в Балакенском районе. Очень доволен, что посещаю Балакен. Это уже пятый мой визит. В свою очередь, это показывает, что азербайджанское государство уделяет очень большое внимание развитию Балакенского района. Благодаря этому вниманию и заботе работы в Балакенском районе идут хорошо, район развивается, реализуется ряд значимых социальных, экономических проектов, бизнес и инфраструктурных проектов. Одним словом, в Балакене обеспечивается всестороннее развитие и, конечно же, в будущие годы это развитие ускорится”, - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, до сегодняшнего дня в районе была обеспечена реализация нескольких очень значимых социальных проектов.

“Одна из самых крупных региональных больниц несколько лет назад была построена в Балакене, прекрасная больница приблизительно на 200 коек. Построены Олимпийский центр, Дом молодежи и другие социальные объекты, идет ускоренное строительство школы. По предоставленной мне информации, построено 26 школ, несколько школ отремонтировано. То есть, это очень важная социальная сфера и эта сфера требует больших средств, азербайджанское государство эти средства предоставляет”, - отметил Президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что газификация в Балакенском районе находится на уровне 100 процентов. “Мы даже по стране еще не достигли этих показателей. Уровень газификации по стране составляет 93 процента, в Балакене - 100 процентов. Проблемы, связанные с электроэнергией, находят свое решение, прокладываются сельские дороги. Сегодня мы уже отметили открытие нового проекта сельской дороги. В последующие годы дороги будут проложены и в других селах”, - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что после землетрясения государство оказало материальную помощь пострадавшим гражданам, только в Балакене за государственный счет было построено свыше семи тысяч домов, более двух тысяч домов были капитально отремонтированы.

“То есть это, считаю, что является показателем. Потому что государство не пожалело усилий для решения проблем своих соотечественников, которые попали в сложную ситуацию, и сегодня социально-экономическое развитие в Балакенском районе находится на хорошем уровне. Создание Центра ABAD является наглядным тому примером. Это, второй по счету Центр ABAD. Первый создан в Масаллы, второй - в Балакенском районе. В результате деятельности этого центра тысячи людей будут обеспечены работой, реализация программы самозанятости будет ускорена. Я уже дал все соответствующие поручения в связи с этим. В последующие годы программа самозанятости в Азербайджане должна принять широкий охват, и государство, в свою очередь, создает для этого условия. По предоставленной мне информации, гражданам в Балакенском районе предоставлены 12 контейнеров и в этих контейнерах уже производятся товары. Вот, эти варенья - ваш продукт, прекрасно упакованный и поставляется, как на внутренний рынок, так и будет поставляться на зарубежные рынки”, - сказал Президент Ильхам Алиев.