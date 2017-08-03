Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будут предприняты еще более серьезные шаги для развития традиционных сфер сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут предприняты еще более серьезные шаги для развития традиционных сфер сельского хозяйства.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с представителями общественности Балакенского района после знакомства с "Центром ABAD".

“Сегодня мне доложили еще об одном прекрасном проекте, о нем мне докладывали и раньше. Это, упакованная сухая хурма, которую вы сейчас видите, у нее тоже есть очень большие возможности для выхода на зарубежные рынки и сейчас из ряда стран поступили заказы. Это производство получит широкий охват и хурма, не только из Балакенского района, но и других соседних районов, то есть, та хурма, которая не реализуется на рынке, будет поставляться сюда, перерабатываться и в таком прекрасном виде экспортироваться за рубеж. Граждане заработают хорошие деньги, в страну будет приходить валюта и в то же время будет внесен вклад в развитие производства хурмы”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что именно поэтому создание Центра ABAD является результатом реформ, проводимых в Азербайджане в сфере социальных услуг.

“Как вы знаете, несколько лет назад в Азербайджане появились центры Службы ASAN. В эти центры уже было направлено 16,5 миллиона обращений. На следующем этапе созданы центры ASAN Kommunal и поддержки семейного бизнеса ABAD. Второй центр открывается здесь. Конечно же, он окажет очень большое положительное влияние на развитие предпринимательства, ненефтяного сектора, а также способствует социально-экономическому развитию и росту экспортного потенциала Балакенского района. Вы хорошо осведомлены, что сегодня мы восстанавливаем традиционные для нашей страны сферы сельского хозяйства. Принимаются во внимание возможности, климатические условия и традиции этого региона. Сферы, имеющие большой охват в регионе, связаны с фундуководством, коконоводством, табаководством. Вы, проживающие здесь люди, хорошо видите, что в последние один-два года в этой сфере наблюдается очень большой рост и это оказывает непосредственное влияние на рост уровня жизни населения", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, в течение одного года в Балакенском районе посажены ореховые сады на 2,2 тысячи гектаров, а площадь миндальных садов достигла семи тысяч гектаров. "Однако в последующие годы будут дополнительно посажены как минимум три тысячи гектаров ореховых садов, и все эти вопросы будут решаться за государственный счет. То есть, государство привозит необходимые саженцы, организовывает оросительные работы, создает условия для сельских жителей, чтобы они, ухаживая за этими деревьями, улучшили свое материальное положение и смогли вывозить за рубеж товары, приносящие иностранную валюту», - сказал Президент Азербайджана.

Поэтому, добавил глава государства, в последующие годы будут предприняты еще более серьезные шаги для развития традиционных сфер сельского хозяйства в этом регионе, как в Балакенском районе, так и соседних районах.