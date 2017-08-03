Президент Ильхам Алиев: Главная задача – максимально развить сельское хозяйство, используя природные возможности, климатические условия (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Главная наша задача – максимально развить сельское хозяйство, используя природные возможности, климатические условия. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с представителями общественности района и коллективом предприятия после ознакомления со строящимся в Загатале предприятием ООО “AzRose” по производству розового масла.

«В Загатальском районе создана новая сельскохозяйственная перерабатывающая промышленность. Я очень этому рад. Это очень хороший показатель развития. Потому что успешно должны развиваться каждый регион, каждая сфера Азербайджана. Выращивание роз в нашей стране, в частности, производство розового масла в Загатальском районе, развивалось испокон веков. В советское время тоже этой сфере уделялось большое внимание. В последующие годы почему-то этой сфере не уделялось большого внимания. Теперь по моему указанию эта сфера восстанавливается. Строится новое современное предприятие, которое в ближайшее время будет сдано", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, на территории более, чем сто гектаров посажены розовые кусты. "Производимое здесь розовое масло будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться на зарубежные рынки. Таким образом, по предоставленной мне информации, здесь работой обеспечены уже сотни человек. Создано свыше 500 постоянных и сезонных рабочих мест. Работающие здесь будут получать хорошую зарплату, и будут приносить пользу нашей стране. Потому что сейчас главная наша задача – максимально развить сельское хозяйство, используя природные возможности, климатические условия", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, сейчас в Загатальском районе и соседних районах идет ускоренное развитие.

"Восстанавливаются традиционные сельскохозяйственные сферы, в том числе, широкий размах обрели табаководство, шелководство, фундуководство. В последующие годы благодаря принятию и реализации государственных программ посевные площади будут значительно расширены, и таким образом, будет создан очень сильный сельскохозяйственный потенциал. Розовое масло - традиционная для нас сфера. По мнению специалистов, самые благоприятные условия, земля, климат для производства этого масла именно в Загатальском районе. Поэтому здесь создано это прекрасное новое предприятие. Вижу, что уже на большой площади посажены кусты роз. Уверен, что вы – работающие здесь, будете хорошо трудиться, и будете приносить пользу и себе, и государству", - сказал глава государства.

По словам Президента Ильхама Алиева, Загатальский район в целом обладает очень большим промышленным, сельскохозяйственным потенциалом. Развитию района уделяется особое внимание.

"Это восьмой мой приезд в Загатальский район как Президента, и во время каждого приезда я участвовал в открытии важных объектов. Здесь сданы в эксплуатацию и социальные объекты, и промышленные предприятия, построен Загатальский аэропорт. Сейчас полоса аэропорта удлиняется, чтобы могли приземляться и большие самолеты. Диагностический центр, Районная центральная больница, Олимпийский комплекс, школы, после землетрясения построено и отремонтировано более восьми тысяч домов. Строятся дороги, в эксплуатацию сдаются производственные участки. Благодаря реконструкции табачной фабрики возросла ее производственная мощь, а также сейчас на этом предприятии можно будет обеспечить производство конечной продукции. Также идет хорошее развитие и в сфере выращивания роз. Я уверен, что у этого предприятия будет очень большая и успешная деятельность. В мире не так уж распространено производство розового масла. Основные производители – Турция и Болгария. По имеющейся у меня информации, порядка 90 процентов производства приходится на их долю. Мы же созданием этого предприятия и этих участков на первом этапе возьмем на себя примерно пять процентов мирового производства. Уверен, что в будущем эти участки будут расширены. Деятельность предприятия также позволит, чтобы мы в еще большем объеме производили розовое масло. То есть, сейчас мы можно сказать ускоренно восстанавливаем традиционные для нас сферы, которые в советское время приносили селам большую выгоду. Я поздравляю вас с этим прекрасным событием. Желаю вам успехов, чтобы вам хорошо работалось здесь, и чтобы вы приносили пользу нашему государству, народу. Еще раз поздравляю вас», - сказал Президент Ильхам Алиев.