Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана за год выросли почти на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет почти 1,4 миллиарда манатов, что на 18,64 процента превышает показатель семи месяцев прошлого года, следует из отчета ГТК, опубликованного в пятницу.

При этом отчисления за июль превысили 256,6 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления таможенных пошлин составили около 61,3 миллиона манатов, НДС - 184,5 миллиона манатов, акцизов - 8,06 миллиона манатов, а дорожного налога - 2,8 миллиона манатов.

По сравнению с июлем 2016 года ГТК сократил поступления от таможенных пошлин на 33,15 процента. Поступления НДС выросли на 49,5 процента, акцизов – сократились на 45,4 процента, а дорожного налога – на 7,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,205 миллиарда манатов.

Официальный курс на четвертое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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