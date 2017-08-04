Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана за год выросли почти на 20%

4 августа 2017 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет почти 1,4 миллиарда манатов, что на 18,64 процента превышает показатель семи месяцев прошлого года, следует из отчета ГТК, опубликованного в пятницу.

При этом отчисления за июль превысили 256,6 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления таможенных пошлин составили около 61,3 миллиона манатов, НДС - 184,5 миллиона манатов, акцизов - 8,06 миллиона манатов, а дорожного налога - 2,8 миллиона манатов.

По сравнению с июлем 2016 года ГТК сократил поступления от таможенных пошлин на 33,15 процента. Поступления НДС выросли на 49,5 процента, акцизов – сократились на 45,4 процента, а дорожного налога – на 7,7 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,205 миллиарда манатов.

Официальный курс на четвертое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан и Турция создают систему обмена информацией о транзитных перевозках
Бизнес 19 июля 13:18
Айдын Алиев: Азербайджан, Грузия и Турция проводят большую работу для развития "Шелкового пути"
Бизнес 19 июля 11:45
Азербайджан освободил импорт запчастей для производства велосипедов от таможенной пошлины
Бизнес 22 июня 09:58
Азербайджан предлагает ЕС пересмотреть объем финпомощи на упрощение таможенных процедур на границе с Грузией
Бизнес 8 июня 14:24
Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана за год выросли на 15%
Бизнес 6 июня 16:10
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции
Бизнес 18 мая 17:16
Госкомтаможня Азербайджана увеличила отчисления в госбюджет почти на 20%
Бизнес 6 мая 17:54
Азербайджан выступил против принятия Косово в члены Всемирной таможенной организации
Бизнес 21 апреля 19:01
Пять стран формируют почти половину товарооборота Азербайджана
Бизнес 14 апреля 11:12
Азербайджан наполовину увеличил экспорт
Бизнес 13 апреля 17:30
Айдын Алиев: Таможенные услуги в Азербайджане полностью электронизированы
Бизнес 12 апреля 10:48
Айдын Алиев: С начала года Азербайджан увеличил экспорт агропродукции на более чем 70%
Бизнес 6 апреля 10:50
Главы таможенных служб Азербайджана, Турции и Грузии встретятся в Баку
Бизнес 3 апреля 10:13
Азербайджан вновь освободил импорт мазута от уплаты таможенной пошлины
Энергетика 25 марта 14:37
Айдын Алиев: Сокращение торговых операций Азербайджана с соседями является естественным (Эксклюзив)
Бизнес 25 марта 08:07
Италия сохранила лидерство в списке внешнеторговых партнеров Азербайджана
Бизнес 24 марта 11:23
Азербайджан увеличил экспорт более чем на треть
Бизнес 18 марта 11:52
Система Tax Free скоро заработает на всех погранично-пропускных пунктах Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 17 марта 08:03