У председателя азербайджанского Unibank два новых заместителя

БАКУ /Trend/ - Игорь Окаев и Талех Тахирли вошли в состав правления азербайджанского Unibank.

Согласно информации на сайте банка, Окаев занял должность заместителя председателя правления по корпоративным банковским услугам, а Тахирли - заместителя предправления по розничным банковским услугам.

Ранее Талех Тахирли был директором по розничным услугам в Unibank, а Игорь Окаев работал в Банке ВТБ на должности заместителя предправления.

Правление Unibank возглавляет Фаиг Гусейнов, в состав правления также входят первый зампред, главный администратор по вопросам риска Асеф Гусейнов и зампред по бизнес-развитию и инновациям, главный финансовый администратор Эмин Расулзаде.

Кроме того, банк покинул Маджид Мамедов, который ранее возглавлял департамент по корпоративным банковским услугам.

Unibank действует в Азербайджане с 2002 года. Банк создан в результате объединения двух частных коммерческих банков Азербайджана - MBANK и PROMTEXBANK. В числе акционеров Unibank Европейский банк реконструкции и развития, немецкая инвестиционная корпорация DEG.

(Автор: Азад Гасанли)

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