Дальнейший рост цен на рынке недвижимости Баку неизбежен - эксперт

БАКУ /Trend/ - Дальнейший рост цен на рынке недвижимости Баку является неизбежным, сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в настоящее время на рынке продолжается процесс стабилизации, что подтверждают и незначительные колебания цен.

"Таким образом, процесс стабилизации на рынке недвижимости сопровождается колебанием цен. Обычно если несколько месяцев подряд на рынке наблюдается рост, то потом в течение одного-двух месяцев может быть незначительное снижение. Аналогичная ситуация наблюдается и у нас - после того как рынок в течение нескольких месяцев демонстрировал рост (с начала года цены на недвижимость выросли на 0,56 процента, а в мае рост составлял 1,37 процента), в июне цены упали на 0,59 процента. Это нормальное явление, и оно свидетельствует о том, что рынок постепенно стабилизируется, и последующий рост цен на рынке недвижимости неизбежен", - считает Ибрагимов.

По его словам, на стабилизацию ситуации на рынке позитивное влияние оказывает ряд факторов, благодаря которым рынок вновь оживился после резкого снижения цен в прошлом году (в прошлому году рынок недвижимости Баку подешевел на 31,53 процента).

"Свое позитивное влияние на стабилизацию цен на рынке также оказали такие факторы, как строительство социального жилья, восстановление деятельности Азербайджанского ипотечного фонда, реализация ряда государственных проектов, а также восстановление банковского кредитования. Благодаря данным факторам рынок вновь начал демонстрировать рост и с начала года цены выросли уже на 0,56 процента.

Как ранее отмечал Ибрагимов, в 2017 году рынок недвижимости может вырасти на десять процентов, чему может также способствовать постепенная адаптация населения к текущей ситуации.

(Автор: Анвар Мамедов)