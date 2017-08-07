ОАЭ намерены привлечь азербайджанских инвесторов в свободную экономическую зону

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане откроется представительство свободной экономической зоны (СЭЗ) Аджмана, сообщают в понедельник арабские СМИ.

Согласно информации, Азербайджан станет одной из пяти стран, где будет открыт офис этой СЭЗ. Представительства также откроются в Китае, Швейцарии, Канаде и Гонконге.

Предполагается, что открытие офисов позволит СЭЗ усилить связи с иностранными инвесторами и активизировать привлечение новых инвестиций.

Свободная экономическая зона Аджмана была основана в 1988 году и расположена в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время в СЭЗ действуют 22 тысячи компаний. Среди преимуществ СЭЗ - освобождение от уплаты подоходного налога, таможенных пошлин и других налогов.

(Автор: Азад Гасанли)

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