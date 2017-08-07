Официальный курс маната к мировым валютам на 7 августа

7 августа 2017 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0061 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

07.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7008

1 евро

1 EUR

2.0061

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3504

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0963

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8729

1 бразильский реал

1 BRL

0.5432

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1269

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1509

1 чешская крона

1 CZK

0.0768

1 чилийский песо

1 CLP

0.2616

1 китайский юань

1 CNY

0.253

1 датская крона

1 DKK

0.2697

1 грузинский лари

1 GEL

0.7088

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2209

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2091

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7497

1 израильский шекель

1 ILS

0.469

1 канадский доллар

1 CAD

1.3456

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6365

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3972

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0951

1 молдавская лея

1 MDL

0.095

1 египетский фунт

1 EGP

0.0957

1 норвежская крона

1 NOK

0.2144

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0415

1 польский злотый

1 PLN

0.4727

1 российский рубль

1 RUB

0.0284

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2499

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4048

1 турецкая лира

1 TRY

0.4821

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4865

1 украинская гривна

1 UAH

0.0657

100 японских иен

100 JPY

1.5363

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2586

Золото (1 унция)

1 XAU

2139.0962

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.604

Платина (1 унция)

1 XPT

1642.9728

Палладий (1 унция)

1 XPD

1503.5072

Azernews Newspaper
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