Вкладчикам ликвидированных в Азербайджане банков выплачено почти 748 млн манатов

7 августа 2017 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму порядка 747,79 миллиона манатов, сообщает в понедельник фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на седьмое августа:

Банки

Общий объем вкладов (в млн манатов)

Объем застраховн-ных вкладов (в млн манатов)

Объем компенси- руемых вкладов (в млн манатов)

Размер выплачен-ных компенсаций (в млн манатов)

Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%)

Размер невыплачен-ных компенсаций (в млн манатов)

Parabank

87,601

50,714

43,885

43,222

98,5

0,662

Zaminbank

77,116

75,574

72,675

72,196

99,3

0,479

Kredobank

30,191

29,159

27,91

27,914

99,9

0,122

Dekabank

5,36

3,684

3,127

3,088

98,7

0,039

Atrabank

31,024

26,995

14,614

14,35

98,2

0,263

Кавказский банк развития

11,996

6,617

2,09

2,004

95,8

0,086

Bank Standard

596,499

554,593

441,154

437,608

99,2

3,545

United Credit Bank

3,55

3,23

2,099

1,807

86

0,292

Bank of Azerbaijan

124,732

122,366

24,937

24,191

97

0,746

Ganjabank

3,177

1,553

1,039

0,976

93,9

0,063

Texnikabank

163,154

161,796

122,642

120,458

98,2

2,183

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля. Прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Kredobank, Parabank, Dekabank и Zaminbank - приостанавливается с первого августа.

Лицензии всех 11 банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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