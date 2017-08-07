США окажут содействие таможне Узбекистана в обнаружении радиоактивных веществ

7 августа 2017 15:43 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана и Национальная администрация по ядерной безопасности при министерстве энергетики США (DOE/NNSA) подписали меморандум о взаимопонимании, обеспечивающем сотрудничество между ведомствами, по данным пресс-службы посольства США в Узбекистане.

Документ подписали глава американской дипломатической миссии в Узбекистане Памела Спратлен и первый заместитель председателя ГТК Бахтияр Раимов.

По данным дипмиссии, документ позволит укрепить способности таможенного комитета по обнаружению радиоактивных веществ, что обеспечит безопасность Узбекистана от радиоактивных веществ и заложит фундамент для сотрудничества в будущем.

Кроме технического содействия, меморандум о взаимопонимании даст возможность DOE/NNSA оказывать содействие для устойчивого развития и делиться передовым опытом.

По мнению посла Памеллы Спратлен, слова которой цитирует пресс-служба, «подписание меморандума служат примером дальнейшего американо-узбекского сотрудничества в сфере безопасности".

В июне этого года министерство энергетики США передало специальный грузовой транспорт для обеспечения безопасной транспортировки радиоактивных материалов для Института ядерной физики Академии наук Узбекистана.

В ноябре 2016 года Республиканское предприятие по захоронению радиоактивных отходов (входит в состав института) провело модернизацию системы захоронения радиоактивных отходов за счет технической помощи министерства энергетики США и департамента правительства Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии (BEIS).

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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