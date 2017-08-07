Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 млн. пассажиров с начала года

7 августа 2017 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-июль 2017 года бакинский Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 2,2 миллиона пассажиров, что превышает показатели предыдущих лет на 30 процентов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, распространенном в понедельник.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) пришлось 1,25 миллиона пассажиров, из которых 329 тысяч было перевезено на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиропотока. 49,6 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 50,4 процента - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 29 авиакомпаний по 53 направлениям. Семь авиакомпаний приступили к полетам с лета текущего года – «ИрАэро», Jazeera Airways, ZagrosJet, Pegas Fly, Kish Air, Nordwind Airlines и Wataniya Airlines.

С сентября текущего года начнутся полеты первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория "4 Звезды" от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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