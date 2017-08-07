Новые назначения в азербайджанском Unibank

7 августа 2017 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коммерческий банк Unibank продолжает укреплять свою управленческую команду.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, согласно принятому решению, Самир Балаев, который на протяжении более 22 лет продолжает свою деятельность на руководящих должностях, стал советником председателя Наблюдательного совета.

Турал Гусейнов был назначен главой Департамента корпоративных банковских услуг», а Маджид Мамедов был избран советником председателя правления по специальным проектам.

Ранее как сообщало Trend, некоторые новшества были произведены и в составе правления Unibank . Так, Талех Тахирли был назначен членом правления и заместителем председателя по розничным банковским услугам, а Игорь Окаев стал членом правления и был назначен заместителем председателя по корпоративным банковским услугам.

Ранее Талех Тахирли был директором по розничным услугам в Unibank, а Игорь Окаев работал в Банке ВТБ на должности заместителя предправления.

Правление Unibank возглавляет Фаиг Гусейнов, в состав правления также входят первый зампред, главный администратор по вопросам риска Асеф Гусейнов и зампред по бизнес-развитию и инновациям, главный финансовый администратор Эмин Расулзаде.

Unibank действует в Азербайджане с 2002 года. Банк создан в результате объединения двух частных коммерческих банков Азербайджана - MBANK и PROMTEXBANK. В числе акционеров Unibank Европейский банк реконструкции и развития, немецкая инвестиционная корпорация DEG.

Azernews Newspaper
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