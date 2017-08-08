В рамках программы самозанятости в Азербайджане полностью обеспечено активами свыше 850 человек - замминистра

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день активами в рамках программы самозанятости в Азербайджане полностью обеспечено свыше 850 человек, сказал во вторник на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.

По его словам, в целом к данной программе уже присоединились 1385 человек.

"С февраля начался процесс обеспечения данных лиц активами, которыми на сегодняшний день уже наделены 856 человек в 47 районах. Еще в 24 районах активы распределены частично", - сказал Керимли.

Напомним, что данный проект, в частности, был отмечен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым третьего августа на открытии Центра «AБАД» в Балакене.

"Благодаря деятельности этого центра тысячи людей будут обеспечены работой, программа самозанятости будет выполняться быстрыми темпами. Я уже дал все соответствующие поручения по этому поводу, в последующие годы программа самозанятости в Азербайджане должна получить широкий размах, а государство, в свою очередь, создает эти условия", - сказал глава государства.

(Автор: Анвар Мамедов)