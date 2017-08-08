Определились очередные победители лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна»

8 августа 2017 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Восьмого августа состоялся четырнадцатый тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна». Победителями четырнадцатого тиража лотереи стали Эйюбов Новруз Ислам оглу, набравший в течение последней недели 33 электронных билета, а также Велиева Егяна Акиф гызы и Шихалиев Фуад Рафиг оглу, набравшие соответственно 32 и 28 билетов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, победителям вручены билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus. Победителями ежемесячного розыгрыша, выявляемого программой случайного выбора, стали Мамедов Гасан Анар оглу (номер билета 175693), получивший путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы и Велиев Намиг Натиг оглу (номер билета 186907), выигравший купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Напомним, что все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи, действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через POS-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus становятся три участника, совершившие большее количество безналичных операций. Главные призы будут разыгрываться ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц будут определены два победителя, один из которых получит путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат. Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Xalq Bank.

Azernews Newspaper
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