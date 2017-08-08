Минналогов Азербайджана перевыполнило прогноз по поступлениям в госбюджет

8 августа 2017 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года налоговые поступления в госбюджет Азербайджана превысили 4,85 миллиарда манатов, что на 0,1 процента больше прогноза, сообщает во вторник министерство по налогам страны.

В 2017 году в Азербайджане по линии министерства по налогам прогнозируются поступления в размере 7,645 миллиарда манатов [с учетом корректировки бюджетных прогнозов], или 45,6 процента от общего объема бюджетных доходов.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2017 год утверждены в размере 16,766 миллиарда манатов, расходы - 17,941 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на восьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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